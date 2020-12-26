التعادل يسيطر على قمتي دوري الصالات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

يطر التعادل على قمتي الجولة السابعة من بطولة دوري كرة الصالات،وانتهت مباراة شباب الأهلي والبطائح بالتعادل 3-3،وسط أجواء متقلبة تقدم البطائح بهدف السبق ثم أدرك شباب الأهلي التعادل ونجح في التقدم في الشوط الأول 2 - 1،ووسع الفارق 3 - 1 مع بداية الشوط الثاني واستعاد البطائح توازنه من جديد وقلص الفارق وأدرك التعادل 3 - 3 قبل نهاية المباراة، وتعادل خورفكان وضيفه دبا الحصن 1 - 1 في قمة الساحل الشرقي فيما فاز مليحة على الشارقة بنتيجة 3 - 2

وبنهاية مباريات الجولة السابعة حافظ النصر على الصدارة برصيد 19 نقطة يليه شباب الأهلي ثانياً برصيد 16 نقطة،ثم دبا الحصن ثالثاً برصيد 12 نقطة والبطائح رابعاً برصيد 11نقطة،والظفرة خامساً «9 نقاط»وخورفكان سادساً «8 نقاط» والحمرية سابعاً «7 نقاط» ومليحة ثامناً «6 نقاط» واتحاد كلباء والشارقة في المركزين التاسع والعاشر برصيد 4 نقاط.

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