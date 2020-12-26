الجزيرة وعجمان.. دوافع مختلفة

المصدر: عجمان - ياسر قاسم، أبوظبي - أحمد عيسى

يلتقي الجزيرة على ملعبه بضيفه عجمان عند التاسعة مساء اليوم، ضمن جولة الأسبوع 11 من دوري الخليج العربي، في مواجهة مختلفة الدوافع، ينظر فيها فخر أبوظبي إلى صدارة المنافسة التي يحتل فيها المركز الثاني برصيد 23 نقطة متساوياً مع الشارقة المتصدر، والذي يتقدم عليه بفارق الأهداف، بينما يعمل عجمان على الهروب من منطقة القاع الذي يشغله برصيد 3 نقاط.

وأكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة احترامه لعجمان، ذاكراً أن المستوى الذي يقدمه لا يليق بترتيبه في جدول الترتيب، مشيراً إلى أنه شاهد عجمان يقدم مستويات متميزة أمام العين في الدوري والكأس وكذلك أمام النصر، لكن نتائجه لا تكون جيدة.

وأشار كايزر إلى أن فريقه يقدم أيضاً أداء جيداً ويحقق نتائج إيجابية وأنه مطالب بالمحافظة على نتائجه ومردوده في لقاء اليوم.

وعلى الطرف الآخر اعترف المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي بعدم توفر الوقت الكافي للاستعداد الفني للمباراة، مؤكداً أن تركيزه لمواجهة الجزيرة اعتمد على الإعداد الذهني، ودافع عن نتائج فريقه وتراجعه في الجدول في المركز قبل الأخير، وقال إن عجمان لم يحالفه التوفيق في مباريات عديدة، ولكنه قدم مستوى جيداً ومطمئناً، مؤكداً ثقته في قدرة الفريق على تحقيق نتائج إيجابية وتصحيح مساره في الجدول.



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