كلباء - محمد فضل، العين - طلحة عبدالله

المصدر: العين وكلباء.. الاختبار الصعب

يستضيف العين في السادسة من مساء اليوم باستاد هزاع بن زايد، اتحاد كلباء لحساب الجولة 11 من دوري الخليج العربي لكرة القدم في اختبار صعب للفريقين الطامحين للتقدم أكثر في سلم الترتيب العام لفرق الدوري، فالعين صاحب المركز الخامس برصيد (18 نقطة) يدخل المباراة بمعنويات عالية بعد فوزه على مضيفه النصر في الجولة السابقة بهدفين لهدف برغم أنه لعب أكثر من 75 دقيقة منقوصاً لاعباً بعد طرد لاعبه بندر الأحبابي، وهو ينشد النقاط الثلاث لاقتحام المراكز الأربعة الأولى.

وينتظر أن يعود إلى صفوف العين الليلة مهاجمه التوغولى لابا كودجو بعد تعافيه من الإصابة، أما اتحاد كلباء الذي يحتل المركز السادس برصيد (17 نقطة) فيتطلع لمتابعة عروضه القوية في الدوري.

وأكد المدرب البرتغالي للعين بيدرو إيمانويل، جاهزية فريقه لمواجهة الليلة، وشدد على ضرورة الحذر طوال زمن المباراة، وقال: المنافس فريق قوي ظل يقدم نفسه بصورة متميزة هذا الموسم، وسيأتي إلى ملعب العين بطموحات عالية، ولكن بالمقابل فريقنا يتحسن بصورة واضحة.

بدوره يرحل كلباء لملعب العين وهو منقوص من أبرز نجومه التوغولي ملابا «للإيقاف»، وأكد خورخي داسيلفا مدرب كلباء أن نمور كلباء لا تهاب مواجهة أي فريق، لافتاً إلى أن العين، يظل من الفرق الكبيرة، وواجب الحذر منه.

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