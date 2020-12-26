الظفرة والنصر.. خطوة للأمام

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - أحمد عيسى

يستقبل الظفرة على ملعبه في السادسة مساء اليوم ضيفه النصر لحساب الجولة 11 من دوري الخليج العربي، في مباراة يبحث فيها كل فريق عن الفوز بالنقاط الثلاث من أجل خطوة للأمام في جدول الترتيب الذي يحتل فيه الظفرة المركز السابع برصيد 15 نقطة، وضيفه العميد برصيد 20 نقطة في الترتيب الثالث قبل انطلاق جولات الأسبوع الحالي.

ويمتلك صاحب الأرض دافعاً كبيراً للفوز بعد خسارته الكبيرة في كأس رئيس الدولة الاثنين الماضي أمام الشارقة برباعية نظيفة، أما النصر الذي ينافس على لقب البطولة فإنه لا يمتلك خياراً غير الفوز بعد أن خسر الجولة الماضية أمام العين، لمواصلة مطاردة متصدري المنافسة الشارقة والجزيرة برصيد 23 نقطة.

وقال ألكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة إن فريقه جاهز للقاء وإن لاعبيه يعملون على تحقيق الفوز رغم قوة المنافس وصعوبة المهمة، ذاكراً أن العميد من المنافسين الأقوياء للتتويج باللقب.

وأكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة الظفرة، مشيراً إلى أن صفوف العميد مكتملة، ووصف كرونو المباراة بالتحدي المعقد بالنظر إلى صعوبتها والأداء القوي الذي ظهر عليه الظفرة هذا الموسم. وقال مدرب النصر: نخوض تحدياً جديداً، وأتوقع مواجهة صعوبة كبيرة نظراً لقوة المنافس، كل الفرق التي لعبت ضد الظفرة واجهت صعوبات كبيرة.



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