شباب الأهلي وبني ياس.. رغبة مشتركة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي، أبوظبي - محمد صادق

يستقبل شباب الأهلي على ملعبه بإستاد راشد في التاسعة من مساء اليوم، ضيفه بني ياس، في مواجهة من العيار الثقيل في ختام الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي، ويخوضها لاعبو الفريقين بمعنويات عالية، وبإصرار على الفوز، رغم التباين الكبير في موقع كل منهما بجدول ترتيب فرق الدوري.

ويحتل شباب الأهلي المركز التاسع برصيد 14 نقطة، وهو ترتيب لا يتناسب مع مكانة وإمكانيات الفريق، وبالتالي يخوض كل مبارياته المتبقية بالدور الأول للدوري، باحثاً عن الفوز فقط.

ويعاني شباب الأهلي من غيابات كثيرة، بعدما عادت قائمة المصابين إلى الازدحام، وأشاد مهدي علي مدرب الفريق، بالمستوى المتطور الذي يقدمه بني ياس، وتمنى أن تساهم المعنويات العالية للاعبي «فرسان دبي»، بعد انتصارهم الأخير على الإمارات في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، في منحهم الثقة والمعنويات العالية لتحقيق نتيجة إيجابية، مشيراً إلى استعدادات لاعبيه المقتصرة على تدريبات خفيفة بسبب ضغط المباريات، وعدم وجود فواصل زمنية كافية للاستشفاء، والتحضير الجيد.

ويدخل بني ياس مواجهة شباب الأهلي منتشياً بسجل نتائجه الإيجابية في المباريات الأخيرة، وقال دانييل المدير الفني لفريق بني ياس: «نعيش فترة جيدة بعد الفوز في المباريات الخمس الأخيرة، كل فريق بإمكانه تحقيق الفوز لأن الحظوظ متساوية وكل شيء وارد في كرة القدم في ظل تقارب المستوى».

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