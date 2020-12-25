مدرب الوصل: طموحي تشكيل فريق ينافس على الألقاب

المصدر: خورفكان- محمد فضل

عبر البرازيلي هيلمان مدرب الوصل عن سعادته بقيادة فريقه للفوز على خورفكان مشيراً الى أن لاعبي فريقه كانوا في حاجة لمثل هذا الانتصار وذلك في اعقاب تلقيهم للهزيمة قبل أسبوع امام الجزيرة وكذلك الخروج من مسابقة اغلى الكؤوس.

وقال: قدمنا 3 مباريات على مستوى عال لكن الفوز لم يكتب لنا الا اليوم على خورفكان .

وأشار الى ان فريقه يتحسن بشكل جيد على مستوى كافة الخطوط واللاعبين لديهم ثقة كبيرة في انفسهم ويلعبون بشكل جماعي

وقال هيلمان جئت الى دبي من اجل تشكيل فريق يستطيع المنافسة على الألقاب وعملي كمدرب ينصب في تحصيل النتائج المرجوءة واعتقد بأن الفوز الذي تحقق مستحقاً ولابد من تهنئة اللاعبين على النتيجة والأداء

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