فلاديمير: خرجنا بمكاسب رغم خسارة حتا أمام الشارقة

المصدر: البيان الرياضي

أكد مدرب حتا الصربي فلاديمير أن فريقه رغم الخسارة أمام الشارقة إلا أنه خرج بمكاسب عدة أبرزها وجود عناصر مهمة للمستقبل منهم الظهور المميز للاعب راشد سالم الذي لعب لأول مرة صفوف الفريق إلى جانب عودة اللاعب عبدالله كاظم بعد غيابه في الفترة الأخيرة نتيجة الإصابة، مشيراً إلى أنه كما كان متوقع أن تكون المباراة في غاية الصعوبة أمام المتصدر، وكان من الصعب إيقاف فريق يملك هجوم من الطراز الرفيع.

وأضاف مدرب حتا أن فريقه إذا استمر على نفس النهج في الأداء المتصاعد، بإمكانه تقديم مستوى أفضل في الدور الثاني للمسابقة، موضحاً أنه رغم غياب العديد من اللاعبين عن مواجهة اليوم بما يصل إلى نحو 11 لاعباً إلا أن قناعته كبيرة بأداء العناصر البديلة الذين أظهروا جودة عالية على أرضية الملعب.

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