الشارقة يتخطى "الإعصار" ويحافظ على الصدارة

المصدر: دبي-علي الظاهري تصوير زيشان أحمد

حافظ فريق الشارقة على صدارته لدوري الخليج العربي بعد تخطي "الإعصار الحتاوي" في المباراة التي جرت على استاد حمدان بن راشد اليوم لحساب الجولة 11، ليعزز الشارقة رصيده في القمة برصيد 26 نقطة، بينما واصل حتا نزيف النقاط بعد تجمد رصيده عند نقطة واحدة ليراوح مكانه في المركز الأخير. جاءت أهداف الشارقة بأقدام شاهين عبدالرحمن "ق 30" وويلتون سواريز "ق 48+66"، بينما سجل هدفي حتا سعيد سليمان "ق 37" والحسين صالح "ق 46".

وقدم حتا واحدة من أجمل مبارياته هذا الموسم أمام فريق الشارقة، واستطاع مجاراة ضيوفه رغم غياب البرازيلي فارياس وعدم مشاركة المهاجم موسوندا في الشوط الأول الذي عوض مكانه سعيد جاسم، حيث نجح في تهديد مرمى الشارقة في الدقيقة 15 من فرصة خطرة أهدرها الكولمبي كيفين الكسندر بعد انفراد أمام مرمى. وافتتح شاهين عبدالرحمن التسجيل لفريق الشارقة من كرة رأسية في الدقيقة 30، ليدرك حتا التعادل في الدقيقة 37 عن طريق المدافع سعيد سليمان.

وشهدت الدقائق الأخيرة من الشوط الأول إثارة وتشويق بعد تفوق "الإعصار" عن طريق اللاعب الحسين صالح في الدقيقة 46 الذي توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة سكنت الشباك بعد أن اصطدمت بالمدافع عبدالله غانم، ليأتي الرد من الضيوف سريعاً في أقل من دقيقتين عن طريق المهاجم ويلتون سواريز ليعيد المباراة إلى نقطة البداية بعد عودة حكم المباراة يحيى الملا إلى تقنية الفيديو المساعد للتأكد من صحة الهدف.

وترجم الشارقة أفضليته في الشوط الثاني بتفوقه على أًصحاب الأرض بعد تألق ويلتون سواريز وتسجيل هدفه الشخصي الثاني والهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 66، وحاول حتا إدراك التعادل في الوقت الأخير من المباراة عن طريق البديل موسوندا الذي أضاع كرة أمام المرمى

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز