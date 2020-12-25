الوحدة يستعيد نغمة الانتصارات عبر بوابة الفجيرة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق تصوير – أحمد بدوان

استعاد الوحدة نغمة الانتصارات بعد تغلبه على ضيفه الفجيرة، بهدفين مقابل هدف، مساء اليوم الجمعة، على استاد آل نهيان، في الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي، وهو الفوز الأول للعنابي بعد 4 مباريات على التوالي.

ورفع الوحدة رصيده إلى 18 نقطة في المركز السادس مؤقتاً في جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الفجيرة عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر بعدما تلقى هزيمته الثامنة هذا الموسم.

بدا الوحدة أكثر إصراراً ورغبة منذ بداية اللقاء، وكاد يتقدم مبكراً بعدما سجل هدفين عن طريق مبوكو وعبد الله أنور إلا أنه تم إلغائهما بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو.

ونجح الدولي الكونغولي باول مبوكو في ترجمة أفضلية الوحدة إلى هدف في الدقيقة 20 من قذيفة صاروخية من مسافة بعيدة سكنت الزاوية اليمنى لعبد الله التميمي حارس الفجيرة.

وعزز خليل إبراهيم تقدم أصحاب الأرض بهدف جميل من تسديدة من على حدود المنطقة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء الوحدة وسط محاولات من لاعبي الفجيرة إلى أن نجح التونسي فراس بلعربي في تقليص الفارق في الدقيقة 59، قبل أن يلجأ العنابي إلى التأمين الدفاعي للحفاظ على الفوز وسط محاولات الضيوف التي لم تكلل بالنجاح، لتنتهي المباراة بفوز مهم وثلاث نقاط ثمينة للوحدة.

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