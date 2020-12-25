إنفانتينو يتحدث عن "السلام والتسامح" في مؤتمر دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

يتحدث جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن دور كرة القدم كرسالة سلام وتسامح وتلاق بين الشعوب في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، بعد غد، بفندق أرماني في "برج خليفة" تحت عنوان "كرة القدم في القمة".

وسيوجه انفانتينو من على منصة المؤتمر في قلب دبي رسالة إلى العالم حول دور كرة القدم كونها رسالة سلام وتسامح وتلاق بين الشعوب، وكذلك دورها في إسعاد مشجعيها حول العالم ومساهمتها في حركة التنمية في جميع الدول، وكذلك التعاون بين الاتحاد الدولي والاتحادات القارية والوطنية في مجال كرة القدم لتجاوز جميع التحديات التي تواجه الرياضة الشعبية الأولى في العالم والمبادرات المقبلة لتطوير كرة القدم عالميا.

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