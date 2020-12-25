خصيف «جزراوي» حتى 2023

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

مدد الجزيرة تعاقده مع علي خصيف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم وقائد الفريق حتى 2023 في إطار سياسة النادي التي تستهدف المحافظة على جهود لاعبيه واستقرار الفريق لعدة سنوات مقبلة. وكان النادي مدد مؤخراً عقد لاعبه خليفة الحمادي حتى 2025 ليكون علي خصيف «عميد» حراس مرمى دورينا التمديد الثاني بالفريق في الموسم الحالي.

ويتوقع أن يواصل الجزيرة خلال الفترة المقبلة الإعلان عن صفقات مماثلة، خاصة مع اقتراب نهاية فترة تعاقد عدد من نجومه البارزين مثل علي مبخوت وعمر عبد الرحمن «عموري»، إضافة إلى تميز كشوفات النادي بعدد من المواهب صغيرة السن، ما يشجع النادي على تمديد عقودهم لضمان المزيد من الاستقرار وتأمين مستقبل النادي.

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