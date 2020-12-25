يحيى الملا ضمن حكام النخبة الآسيوية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم الدولي يحيى علي الملا ضمن قائمة حكام النخبة الآسيوية بعد تقييمه في 3 زيارات سابقة، وسيتم دعوته للمشاركة في الدورة السنوية لحكام النخبة 2021،وهنأ علي حمد عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام، يحيى الملا على نجاحه الذي يأتي في ظل اهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة بالصافرة الإماراتية، ودعمه لتطوير كافة منتسبي قطاع التحكيم بالدولة .

وعبر يحيى الملا عن سعادته بالانضمام لقائمة النخبة، مؤكداً أن ما وصل إليه تحقق بجهد جماعي وبرامج فنية وخبرات اكتسبها من الكوادر التحكيمية الوطنية بلجنة وإدارة الحكام، ودعم اتحاد الكرة المستمر للمنظومة التحكيمية.

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