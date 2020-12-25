عودة لابا لتدريبات العين وإيقاف إسلام

المصدر: (العين - طلحة عبدالله)

عاد المهاجم التوغولي لابا كودجو إلى تدريبات فريق الكرة بنادي العين أمس، وظهر في كامل صحته وحماسه وهو ما أدخل الطمأنينة في قلوب جماهيرالفريق بعد حالة القلق في الأيام الأخيرة بسبب غيابه الطويل.

من ناحية أخرى أوقف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الكازاخستاني إسلام خان، لاعب العين لمدة عامين بعد إيجابية نتيجة العينة الثانية والتي أثبتت تناوله المنشطات، وسيبحث النادي عن بديل له خلال «الميركاتو» الشتوي.

وأكد اللاعب في تصريحات صحافية أن مدة الإيقاف تم تخفيضها من 4 أعوام إلى عامين بعد العثور على تركيز منخفض من مادة محظورة وهو دليل على عدم التعمد، وأوضح أنه سيستأنف القرار.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز