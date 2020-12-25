المصدر: دبي - البيان الرياضي

اعتمدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الكرة في اجتماعها أمس برئاسة يوسف حسين النائب الثاني لرئيس الاتحاد، رئيس اللجنة برنامج فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول استعداداً لتصفيات مونديال 2022 ونهائيات آسيا 2023 ويتضمن إقامة 3 تجمعات لـ«الأبيض» في 2021، الأول من 2 إلى 12 يناير المقبل، والثاني من 6 إلى 10 فبراير، والثالث من 17 إلى 30 مارس.

وستقوم اللجنة بالتنسيق بشأن الملاعب التي ستستضيف مباريات المنتخب في التصفيات داخل الدولة أمام منتخبات ماليزيا وتايلاند وفيتنام.

وقررت اللجنة رفع توصية لمجلس إدارة الاتحاد للموافقة على مشاركة المنتخب الأولمبي «مواليد 99 وما فوق» في البطولات الرسمية المقبلة وهي دورة الألعاب الرياضية لدول مجلس التعاون من 7 إلى 18 مارس 2021 بالكويت، وبطولة المنتخبات الأولمبية من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2021، وتصفيات آسيا تحت 23 سنة من 20 إلى 31 أكتوبر 2021، ودورة الألعاب الآسيوية «مواليد 2001» من 20 إلى 28 نوفمبر 2021 في الصين،وتقرر تكليف مدير الإدارة والمدير الفني للجنة بالتواصل مع المدربين المرشحين لتولي مهام تدريب منتخباتنا الوطنية «الأولمبي - الشباب 2003 - الناشئين 2006».

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