الوحدة والفجيرة.. تصحيح المسار

المصدر: الفجيرة - محمد فضل، أبوظبي - محمد صادق

يبحث الوحدة عن الانتصار الغائب منذ 4 جولات، عندما يستضيف الفجيرة، في السادسة مساء اليوم، باستاد آل نهيان بأبوظبي، في الجولة الحادية عشرة من دوري الخليج العربي، إذ يأمل العنابي تصحيح مساره بعد التعثر الذي واجهه مؤخراً ومحاولة إيقاف نزيف النقاط.

وتتواصل معاناة الوحدة مع الغيابات في ظل افتقاد الفريق لجهود 5 أساسيين في مقدمتهم قائده إسماعيل مطر للإنذار الثالث، ومحمد برغش وتيم ماتافز وفارس جمعة ولوفانور، إلا أن الفوز مطلب ضروري خاصة وأن الفريق يحتل المركز الثامن بـ 15 نقطة، ولم يحقق سوى نقطتين في آخر 4 مباريات، وآخرها التعادل مع اتحاد كلباء.

في المقابل يتطلع الفجيرة المنتشي بفوزه الأخير على شباب الأهلي إلى استثمار الحالة المعنوية العالية التي سببها انتصار الجولة الماضية ومحاولة تحسين مركزه في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز الـ 12 برصيد 7 نقاط والهروب مبكراً من دائرة الهبوط.

وأكد الصربي فوك رازوفيتش المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة، أن العنابي يتطلع لتحقيق الفوز رغم استمرار معاناة الفريق من غياب عدد من العناصر الأساسية، وبالتالي المباراة فرصة للاعبين الشباب، والسعي لتقديم أداء أفضل من المباريات السابقة.

وقال إن الفجيرة فريق مميز ويملك خطاً هجومياً جيداً مما يفرض علينا التركيز بنسبة 100% واللعب بندية كبيرة، خاصة وأن المنافس يملك نقاط قوة في الخط الهجومي وبالتالي يتوجب عدم إعطائهم المساحات الكافية للتحرك، مشدداً على أن الجهاز الفني يعمل على حل مشكلة العقم الهجومي بعدم تسجيل سوى هدف واحد في المباريات الأخيرة.

ومن جانبه وصف الصربي غوران مدرب الفجيرة، مضيفه الوحدة بالفريق الكبير والمميز لكنهم افتقدوا لمباريات عدة هداف الفريق ماتافاز، قائلاً: «نحن من جانبنا نعرف طريقة لعبهم جيداً وسيكون التركيز حاضراً طوال وقت المباراة».

وأشار المدرب إلى أنه عكف على زيادة الجرعات التدريبية للاعبين بعد تطبيقهم لخطته على أكمل وجه، لافتاً إلى أنهم لعبوا بطريقتين مختلفتين أمام فرسان دبي وتكللت جهودهم بالنجاح.

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