خورفكان والوصل..شعار الفوز

المصدر: دبي-البيان الرياضي

يضع فريقا خورفكان والوصل الفوز نُصب أعينهما خلال المباراة التي تجمعهما سوياً في التاسعة مساء اليوم بملعب خورفكان بالجولة 11 لدوري الخليج العربي لكرة القدم.

وأكد البرازيلي زاناردي، مدرب خورفكان أنه يركز دائماً على لاعبيه وأوضح: «ليما كابتن الإمبراطور، لاعب كبير، لكنني أفكر في فريقي، من يلعب في الوصل ومن يغيب، هذا الأمر لا يشغلني».

وقال: «المباراة مهمة جداً لفريقي بعد الفوز الأخير على عجمان، خصوصاً وأن هذا الانتصار منحنا ثقة كبيرة وعلينا الاستمرار في الطريق نفسه. وشدد البرازيلي هيلمان مدرب الوصل، أنه يعمل من أجل أن يصبح الوصل فريقاً قوياً خلال المباريات المقبلة ،مشيراً إلى أن فريقه عازم على تحقيق الفوز اليوم، وقال: تدربنا بصورة جيدة، ونعمل على تطوير المستوى العام، وتصحيح السلبيات ، وخضنا مباراتين صعبتين في بطولتين مختلفتين.

ضغط

ونوه هيلمان إلى أنه يحاول التأقلم مع ضغط المباريات، مشيراً إلى أنه ما زال بحاجة إلى المزيد من الوقت لمعرفة الوصل أكثر،وأبدى ارتياحه لمستوى تقبل الوصل لأسلوبه، مشيراً إلى أن فريقه يضم لاعبين جيدين، منوهاً إلى أن التفاصيل الصغيرة دائماً ما تصنع الفارق، معرباً عن قناعته بأن فريقه قدم مستوى وصفه بـ«الجيد» أمام بني ياس في بطولة الكأس،ووصف تلقي شباك الوصل 21 هدفاً في 10 مباريات في الدوري، بـ«الصعب» على فريق بحجم الوصل، رافضاً تحميل خط الدفاع المسؤولية.

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