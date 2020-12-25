حتا والشارقة.. قمة وقاع

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، دبي - علي الظاهري

يستضيف استاد حمدان بن راشد لقاء القاع والقمة بين حتا وضيفه الشارقة في الساعة السادسة من مساء اليوم لحساب الجولة 11 لدوري الخليج العربي، ويسعى أصحاب الأرض إلى تحقيق مفاجأة أمام المتصدر، والخروج من المواجهة بنتيجة إيجابية بعد تذيّله الترتيب العام برصيد نقطة، فيما يتطلع حامل اللقب إلى تعزيز صدارته للبطولة، وتعويض الخسارة في الجولة الماضية بعد توقف رصيده عند 23 نقطة. ويعاني حتا من غياب بعض اللاعبين، أبرزهم عبدالله عبدالقادر.

طموحات مختلفة

وأكد فلاديمير مدرب حتا أن المباراة تجمع فريقين بطموحات مختلفة، حيث يصارع حتا للبقاء في الدوري، بينما ينافس الضيوف على اللقب، ما يجعل المباراة صعبة.

واعترف فلاديمير أن الشارقة يعتبر الطرف الأفضل، معرباً عن سعادته بعودة بعض اللاعبين، أبرزهم عبدالله كاظم، الذي خاض حصة تدريبية كاملة، إلا أن الغيابات ما زالت تطارد الفريق.

وأشار مدرب حتا إلى أنه لن يتسرع في الحكم على الفريق وسيرى فيما سيواصل اللاعبين مستوى الأداء المتصاعد في المباراة المقبلة، وذلك قبل الوقوف على احتياجات الفريق في فترة التوقف الشتوية.

استعادة

ويشعر الجهاز الفني للشارقة بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري بأن الفريق استرد معنوياته من خلال فوزه الكبير قبل 4 أيام على الظفرة وتأهله للدور نصف النهائي في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وتحدث المدير الفني للفريق عبد العزيز عن المباراة معبراً عن رضائه على مستوى الإعداد وقال: «نستعد بشكل جيد للمباراة ونتوقع مباراة صعبة عطفاً على موقف فريق حتا في الدوري».

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