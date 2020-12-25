كاسياس يحضر مؤتمر دبي الرياضي الدولي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يشارك الحارس الإسباني الشهير، إيكر كاسياس، القائد السابق لنادي ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس، ويحمل عنوان «كرة القدم في القمة»، وكذلك حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر»، وذلك يوم 27 ديسمبر الجاري، بفندق أرماني في «برج خليفة».

وهذه هي المشاركة الأولى لنجم حراس المرمى في العالم كاسياس، في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، حيث يعد من الشخصيات التي تحمل سيرة ممتازة خلال فترة اللعب، وبعد الاعتزال، وهو يحظى باحترام وتقدير كبيرين من الوسط الرياضي الدولي، بفضل مسيرته الكروية والإنسانية الحافلة بالإنجازات على مستوى نادي ريال مدريد، وبطولاته في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، وكذلك مع منتخب إسبانيا، حيث كان حارس المرمى الوحيد في العالم الذي يحمل كأس أمم أوروبا مرتين، عامي 2008 و2012، وكأس العالم 2010، وهو أول حارس في العالم يحمل كأس أمم أوروبا وكأس العالم لكرة القدم على التوالي.

وتأتي مشاركة كاسياس كمتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، بالتزامن مع عودته إلى منظومة نادي ريال مدريد من البوابة الإدارية، حيث أعلن النادي منذ يومين، عن تعيينه نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة ريال مدريد الخيرية، وذلك بعد اعتزاله اللعب منذ أغسطس الماضي لأسباب طبية.

وسيكون كاسياس، كما تعد مشاركته، فرصة للاعبين عموماً، وحراس المرمى خصوصاً، للتعرف إلى مسيرته ونهجه في الحياة، الذي ساعده على تحقيق الإنجازات العالمية.

1000

ويعد كاسياس أحد لاعبي كرة القدم القلائل الذين خاضوا أكثر من 1000 مباراة رسمية، كما أنه يحمل الرقم القياسي للحفاظ على شباكه نظيفة في دوري أبطال أوروبا، وكذلك مع المنتخب الإسباني، كما يمتلك سجلاً مذهلاً، حيث بدأ مسيرته مع فرق الناشئين في ريال مدريد عام 1990، وظهرت نجوميته لأول مرة مع فريقه، في عام 1999، وكان أول دخول له في سجلات الأرقام القياسية، عندما أصبح أصغر حارس مرمى يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، وفاز باللقب بعمر 19 سنة.

واستمر كاسياس باللعب مع نادي ريال مدريد لمدة 16 موسماً، حيث شارك في 725 مباراة مع قميص النادي الملكي، وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني، وكأس الملك مرتين، وأربعة سوبركوبا دي إسبانا في إسبانيا، كما فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس الإنتركونتيننتال مرتين، وفي عام 2015، رحل كاسياس عن ريال مدريد، بعد 25 عاماً، ووقع مع نادي بورتو البرتغالي، وفي عام 2018، فاز بالدوري البرتغال الممتاز، وجائزة سوبرتاكا كانديدو دي أوليفيرا.

وعلى الصعيد الدولي، كان كاسياس قائداً للمنتخب الإسباني الذي فاز بكأس العالم 2010، وبطولة أوروبا 2008 و2012.

تنظيم

وينظم مجلس دبي الرياضي، المؤتمر وحفل جوائز دبي غلوب سوكر، في منطقة «برج خليفة»، بحضور عدد من المعنيين بالرياضة عموماً، وكرة القدم خصوصاً، من داخل وخارج الدولة، ومن ممثلي الأندية المتنافسة على ألقاب الجائزة، وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية.

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