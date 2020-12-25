مباراتان في دوري «الهواة» اليوم

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تنطلق، مساء اليوم، مباريات الأسبوع السادس لمسابقة دوري الدرجة الأولى «الهواة» للموسم بإقامة مباراتين في الرابعة و45 دقيقة، حيث يستضيف نادي التعاون على ملعبه نادي العربي، ويحل نادي العروبة ضيفاً على نادي دبا الحصن.

وتُستكمل مباريات الأسبوع السادس في الموعد نفسه يوم غد بإقامة ثلاث مباريات، حيثُ يلعب نادي مسافي مع نادي دبا على ملعب مسافي، ويواجه نادي الإمارات في ملعبه نادي الحمرية، فيما يلتقي نادي مصفوت مع نادي البطائح على ملعب ستاد حمدان بن راشد بنادي حتا.

وكانت نتائج مباريات الأسبوع الخامس قد أسفرت عن فوز البطائح على مسافي (3 – 1)، والعروبة على الإمارات (3 – 2)، والتعاون على دبا (4 – 3)، ومصفوت على الذيد (3 – 0)، فيما تعادل العربي مع دبا الحصن (3 – 3).

ويتصدر نادي البطائح جدول المسابقة برصيد 12 نقطة، يليه الإمارات (ثانياً) 10 نقاط، ومسافي (ثالثاً) 9 نقاط، ودبا الحصن (رابعاً) 8 نقاط.

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