«نخبة» كلباء يدشن تدريباته

المصدر: (كلباء - محمد فضل)

دشن فريق النخبة بنادي اتحاد كلباء رسمياً أمس التدريبات تحت قيادة المدرب التونسي فراس الجباس والإداري أحمد أمين البيرق، ومن المفترض أن يشكل هذا الفريق النواة المستقبلية لكرة القدم بالنادي. وعينت شركة الكرة بكلباء برئاسة علي كانو عدداً من أعضاء مجلس إدارة الشركة للإشراف على فريق النخبة على رأسهم محمد عبدالله الزعابي وفيصل عبدالله البيرق والمستشار ماجد المراشدة.

وكانت اللجنة المشرفة على فريق النخبة قد اجتمعت باللاعبين قبيل بدء التدريبات وتم التطرق للخطط المستقبلية للفريق.

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