مهدي علي: فوز «الفرسان» على الإمارات حافز للاعبين

المصدر: أبوظبي - محمد صادق دبي - إيهاب زهدي

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، أن فوز «فرسان دبي» على فريق الإمارات، والتأهل لنصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، يمنح لاعبيه الدافع لتحقيق الفوز عندما يلتقون بني ياس بعد غد، في الجولة الحادية عشرة لدوري الخليج العربي.

وقال مهدي: «تنتظرنا مباراة مهمة أمام بني ياس المتطور مستواه منذ الموسم السابق، ويقدم مباريات قوية هذا الموسم في الدوري والكأس، وستكون المباراة هي الثالثة لي مع الفريق، ومن المواجهات المهمة بالدوري، والفوز الأخير على فريق الإمارات في الكأس سيمنح اللاعبين دافعاً وثقة في تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الدوري المقبل».

وعن استعدادات شباب الأهلي، قال: «استعداداتنا للمباراة تبدأ من اليوم بأول تدريب، وغداً سيكون تمرين خفيف، ومن خلالهما نتابع حالة اللاعبين والوقوف على الملاحظات السلبية وتصحيحها، والإيجابية نكثف منها، ونجهز الفريق بشكل أفضل للمباراة».

فرصة

وعن مواجهة بني ياس في نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أيضاً، قال: «أعتبر مباراتنا بالدوري بعد غد، فرصة أكبر للتعرف إلى بني ياس من داخل أرضية الملعب، وهي بروفة وشوط أول لمباراة نصف نهائي الكأس، ومباريات الدوري تختلف عن مباريات الكأس والدوافع مختلفة في المسابقتين».

وأكد مهدي علي ثقته في المجموعة المتواجدة مع الفريق حالياً، وأنهم سيؤدون دورهم على أكمل وجه في المباراة برغم الغيابات المتواجدة في الفريق بسبب الإصابات، وكشف عن أنه سيغيب عن المباراة كل من أحمد خليل وكارتابيا وهيلدون راموس ومحمد مرزوق بجانب سالمين خميس.

فترة جيدة

وفي المقابل يؤمن الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة بنادي بني ياس، بقدرة فريقه على الفوز على شباب الأهلي.

وقال إيسايلا: «نعيش فترة جيدة بعد الفوز في المباريات الخمس الأخيرة، كل فريق بإمكانه تحقيق الفوز لأن الحظوظ متساوية وكل شيء وارد في كرة القدم في ظل تقارب المستوى».

وأضاف: «شباب الأهلي فريق جيد وعلى يقين بصعوبة المباراة بالنسبة لنا، خصوصاً وأنهم خسروا مباراتهم السابقة أمام الفجيرة، ولا أعلم مشكلة نتائجهم غير المتوقعة، خصوصاً وأنهم يملكون لاعبين على مستوى عال وهداف مسابقة الدوري».

وشدد على أن بني ياس يركز على المباراة القادمة، ومن المبكر الحديث عن مواجهة الفريقين في الكأس وأي منهما نفضل، موضحاً: «كل مباراة قادمة هي الأهم لنا، والتركيز فقط على اللقاء المقبل بغض النظر عن المسابقة، يجب ألا نفقد التركيز لأنه من السهل أن تصل لفرق المقدمة ولكن من الصعب الاستمرار على هذا الوضع».

وأشار إلى أن الأجواء الجيدة داخل الفريق والعمل بروح الأسرة الواحدة السر في نتائج بني ياس الإيجابية.

وختم: «لم أقل إننا لا نتمنى الفوز بالدوري، والحديث عن هذا الأمر لا يزال مبكراً لاسيما وأن منتصف الموسم لم يمر بعد، نريد ألا نخسر تركيزنا وألا نضع ضغوطاً على أكتاف اللاعبين ولكن بالطبع إذا كنا في موقع يسمح لنا بالمنافسة سنحارب على حظوظنا في حصد الألقاب».

يذكر أن بني ياس سيفتقد لجهود سلطان الشامسي للإنذار الثاني، إضافة إلى حسن المحرمي الذي يغيب للمباراة الثانية على التوالي.

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