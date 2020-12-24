مدرب العين يحذر من «النمور» ويطالب لاعبيه بالتركيز

المصدر: العين - طلحة عبدالله كلباء - محمد فضل

حذر البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني لفريق الكرة بنادي العين من قوة فريق اتحاد كلباء الذي يواجهه بعد غد السبت على ملعب استاد هزاع بن زايد لحساب الجولة 11 من دوري الخليج العربي، وطالب بضرورة الحذر والتركيز والاستعداد الجيد، خصوصاً وأن المنافس سيأتي بسقف طموحات مرتفع، وهو صاحب نتائج جيدة في المباريات السابقة بعد أن حصل على 17 نقطة ويحتل المركز السادس بالترتيب العام لفرق الدوري خلف العين بفارق نقطة واحدة، وقال: بالمقابل فريقنا يتحسن بصورة واضحة، واللاعبون أظهروا مقدرات عالية، كما أن روح الفريق حاضرة خاصة بعد عودة اللاعبين المهمين للفريق ونحن نسعى لأن نكون في المقدمة، ولذلك ينبغي أن ندير المواجهة بالصورة التي تقودنا لتحقيق الفوز.

ثقة

وأضاف: فوزنا في الجولة السابقة على النصر، برغم أننا لعبنا بعشرة لاعبين لأكثر من 75 دقيقة عزز ثقة اللاعبين بأنفسهم، ونحتاج لأن نكون فريقاً قوياً مع خط هجوم قوي، وأن يكون مستوى التركيز عالياً في اللحظة التي نهاجم بها مرمى المنافس وأن يكون لدينا تمريرات ثنائية جيدة وأن نعرف الوقت المناسب للتسديد على المرمى وعدم إعطاء الفرصة لفريق كلباء للوصول إلى مرمانا، والأهم أن نحترم هذا الفريق وهدفنا هو نقاط المباراة الثلاث.

لابا

وعن إمكانية مشاركة المهاجم التوغولي لابا كودجو في المباراة يوم السبت، أوضح مدرب العين أن اللاعب يخضع لبرنامج استشفاء، ولدينا أيضاً لاعبون آخرون كانوا مصابين مثل كايو كانيدو، وغيره من اللاعبين، وهو يقوم بالمطلوب منه وبالنسبة لي كان هذا الأسبوع الأكثر سعادة، حيث بدأ بعض اللاعبين المصابين بالمشاركة في الحصص التدريبية وسنرى بعضهم في قائمة الفريق بعد أن مضى وقت طويل على غيابهم، ولكن علينا أن نكون حذرين في إشراكهم لأننا نخشى تجدد إصابتهم.

مواجهة

وأكد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء أن «النمور» لا تهاب مواجهة أي فريق بالدوري لافتاً إلى أن العين يظل من الفرق الكبيرة في الدوري رغم بدايته المتراجعة منذ انطلاقة الموسم لكنه يبقى دائماً من الأندية المرشحة لحصد الألقاب ويمتلك لاعبين مهرة ويتمتعون بإمكانات عالية وواجب الحذر.

ووصف داسيلفا التدريبات الأخيرة لفريقه بالجيدة مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيستعيد خدمات اللاعبين أحمد جشك والإيطالي المقيم سانتيني وسيستمر غياب التوغولي بينال ملابا بسبب إيقافه من قبل لجنة الانضباط لثلاث مباريات، منوهاً إلى أن غيابه مؤثر في خط الهجوم لأنه دائما ما يصنع الفارق في الخط الأمامي ويساهم في صناعة وتسجيل الأهداف.

وأضاف: ذاهبون للعين من أجل حصد النقاط معبراً عن سعادته بصناعة اللاعبين لعديد الفرص خلال المباريات الماضية، وأنا على ثقة تامة بتحويل هذه الفرص لأهداف مشيداً باللاعب الشاب أحمد عامر والذي وصفه بالمهاري ولديه القدرة على تسجيل الأهداف، وكذلك لابد من الإشادة بالمهاجمين واندرسون وجونيور وخلقهما لعديد الفرص إلى جانب إحراز الأهداف.

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