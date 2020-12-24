الرمادي: نعتمد على الإعداد الذهني للجزيرة

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

أكد المدير الفني لفريق عجمان ان تحضير فريقه لمواجهة مضيفه الجزيرة يوم السبت يعتمد على الاعداد الذهني نظراً لعدم وجود الوقت الكافي للتمارين الفنية، وقال انه كان يحتاج ليوم اضافي على الأقل حتى يقوم باعداد مثالي للمباراة.

وأوضح الرمادي ان المواجهة صعبة بطبيعة الحال لكون الجزيرة منافس قوي على اللقب الآن زيادة على انه قدم مباريات قوية وظهر بمستوى مميز هذا الموسم، مشيراً إلى ان جميع المباريات صعبة والمنافسة على أشدها ولا توجد مباراة سهلة بغض النظر عن الترتيب في الجدول.

ودافع الرمادي عن نتائج فريقه وتراجعه في الجدول في المركز قبل الأخير، وقال ان عجمان لم يحالفه التوفيق في مباريات عديدة ولكنه قدم مستوى جيد ومطمئن مؤكداً ثقته في قدرة الفريق لتحقيق نتائج ايجابية وتصحيح مساره في الجدول.

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