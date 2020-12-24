لجنة المنتخبات الإماراتية تعتمد برنامج "الأبيض" للفترة المقبلة

المصدر: وام

عقدت لجنة المنتخبات والشؤون الفنية باتحاد الإمارات لكرة القدم اجتماعها الدوري رقم 20 في مقر الاتحاد بدبي برئاسة سعادة يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس اللجنة وبحضور الأعضاء .

واعتمدت اللجنة البرنامج المقدم من المدير الفني للمنتخب الوطني الأول فان مارفيك للفترة المقبلة استعداداً للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستنطلق في شهر مارس المقبل حيث ستكون هناك ثلاثة تجمعات الأول للفترة من 2 إلى 12 يناير المقبل والثاني للفترة من 6 إلى 10 فبراير والثالث للفترة من 17 إلى 30 مارس 2021.

وقررت اللجنة التنسيق مع الأمانة العامة بشأن الملاعب التي ستستضيف مباريات الأبيض في التصفيات داخل الدولة أمام ماليزيا يوم 25 مارس وأمام تايلند وفيتنام يومي 7 و 15 يونيو .

وفيما يتعلق بالمنتخب الأولمبي مواليد 99 وما فوق قررت اللجنة رفع توصية لمجلس إدارة الاتحاد بالموافقة على المشاركة في البطولات الرسمية المقبلة خلال موسم 2020 و 2021 وهي دورة الألعاب الرياضية لدول مجلس التعاون من 7 الى 18 مارس 2021 بدولة الكويت وبطولة المنتخبات الأولمبية من 30 أغسطس إلى 8 سبتمبر 2021 وتصفيات آسيا تحت 23 سنة من 20 الى 31 أكتوبر 2021 ودورة الألعاب الآسيوية /مواليد 2001/ من 20 الى 28 نوفمبر 2021 في الصين .

وناقشت اللجنة برامج إعداد منتخبات المراحل السنية الأخرى وهي منتخب الناشئين مواليد 2004 الذي يستعد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة في مملكة البحرين العام المقبل المؤهلة إلى مونديال بيرو 2021 ومنتخب الشباب مواليد 2003 استعداداً للبطولة الخليجية تحت 19 عاماً للفترة من 1 إلى 10 ديسمبر 2021 والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً بشهر أكتوبر 2022 ومنتخب الناشئين مواليد 2006 استعداداً لمهرجان دول مجلس التعاون في مملكة البحرين من 1 الى 6 فبراير 2021 والتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً في سبتمبر 2022 .

واطلعت اللجنة على التقرير المقدم من فريق العمل المكلف من أعضائها بشأن ترشيح أسماء مدربين لتولي مهام تدريب منتخباتنا الوطنية الأولمبي - الشباب 2003 - الناشئين 2006 استعدادا للمشاركات الرسمية المقبلة حيث تقرر تكليف مدير الإدارة والمدير الفني بالتواصل مع المدربين المرشحين للوصول معهم حول اتفاق مبدئي حسب المعايير والشروط على أن يتم رفع الأمر لمجلس الإدارة قريباً .

واستمراراً لنشاط منتخبات المراحل السنية .. اعتمدت اللجنة المباريات الودية لمنتخبي الشباب 2001 والناشئين 2004 خلال شهري يناير وفبراير 2021 في الإمارات حيث سيخوض منتخب الشباب مباراتين وديتين يومي 11 و 14 يناير وأخريين يومي 22 و 25 فبراير مع تكليف المدرب الوطني سليم عبدالرحمن مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول بالإشراف على تدريب المنتخب خلال هذه الفترة .

في المقابل سيخوض منتخب الناشئين مواليد 2004 أربعة مباريات ودية أيام 10 و13 و21 و 24 يناير .

واطلعت اللجنة أيضاً على مخرجات الحلقة النقاشية التي تم عقدها مع المدربين المواطنين بتاريخ 16 ديسمبر 2020 وقررت إحالة هذه المخرجات إلى المدير الفني للدراسة ووضع المقترحات والملاحظات ضمن أجندة العمل في الموسم الرياضي المقبل .

فيما تم اعتماد إقامة جلسة عصف ذهني بحضور كبار المدربين والمدراء الفنيين المواطنين بالدولة لمناقشة المشاريع الفنية التطويرية للاتحاد وتشمل المشاريع التطويرية 11 مشروعاً هي الأكاديميات ومراكز التدريب /إنشاء 5 مراكز بمناطق الدولة وتوفير البرامج التدريبية لأكاديميات الأندية.

ودوري المدارس تنظيم مهرجانات ومسابقات مدرسية للفئات العمرية المستهدفة والمنتخبات الوطنية تجميع الشباب الموهوبين من كل فئة عمرية 14، 15، 16، 17، 18 سنة وتعليم المدربين تنظيم دورات معتمدة من الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي لكرة القدم.

كما تشمل المشاريع التطويرية حراس المرمى تطوير واعداد حراس المرمى الشباب حسب متطلبات كرة القدم الحديثة والإعداد البدني إعداد لاعبين يتمتعون بالقوة والسرعة واللياقة البدنية والتدريبي الذهني اعداد برنامج للتطوير الذهني على مدار الموسم.

وتحليل المباريات والتدريب استخدام تقنية الفيديو خلال التدريبات والمباريات لغرض التحليل وتطوير الأداء والعلوم الرياضية والتغذية والدعم الطبي توفير برنامج شامل مدعوم بالطب الرياضي والخدمات الطبية وكرة القدم النسائية تشجيع مشاركة الفتيات والسيدات في اللعبة وكرة الصالات والكرة الشاطئية الترويج للعبة وتشجيع المشاركة من خلال تنظيم المسابقات

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز