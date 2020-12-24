إيقاف لاعب العين إسلام خان رسميا لمدة عامين

المصدر: العين- طلحة عبدالله

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أيقاف الكازاخستاني إسلام خان، لاعب العين لمدة عامين بسبب تناول المنشطات، وذلك بعد ظهور العينة الثانية للكشف عن المنشطات، بعد ان تم إيقافه سابقا مؤقتا.

وقال اللاعب في تصريحات صحافية أن الإيقاف كان لمدة 4 سنوات إلا أنه تم تخفيضه لعامين بعد العثور على تركيز منخفض من مادة محظورة وهو ما يؤكد عدم التعمد، وأكد أنه سيستأنف القرار لدي الاتحاد الآسيوي.

وكان العين مدد عقد اللاعب لثلاثة مواسم في يوليو الماضي قبل أن يتم إيقافه من قبل الاتحاد الآسيوي بسبب المنشطات خلال مشاركته بدوري أبطال آسيا ويبحث العين عن بديلا لاسلام خان خلال فترة الانتقالات الشتوية القريبة المقبلة بعد أن خرج اللاعب نهائيا من حسابات الفريق.

وأكدت مصادر مطلعة أن مفاوضات النادي قطعت شوطا بعيدا مع لاعبين أجنبيين احدهما صانع ألعاب والآخر جناح أيسر لضمهما خلال الفترة المقبلة

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