الاتحاد الآسيوي يعتمد الحكم الدولي يحيى الملا ضمن حكام النخبة

المصدر: وام

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي يحيى علي الملا ضمن قائمة حكام النخبة الآسيوية بعد تقييمه في ثلاثة زيارات وسيتم دعوته للمشاركة في الدورة السنوية لحكام النخبة 2021.

وتوجه علي حمد البدواوي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الحكام بالتهنئة إلى يحيى الملا على نجاحه في اجتيازه لمرحلة التقييم والإنضمام لنخبة الحكام الآسيوية مؤكدا أن هذا النجاح يأتي في ظل حرص واهتمام مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي للصافرة الإماراتية ودعمه لتطوير منتسبي قطاع التحكيم بالدولة.

من جانبه عبر يحيى الملا عن سعادته بالإنضمام لقائمة النخبة الآسيوية مؤكداً أن ما وصل إليه بداية من حصوله على الشارة الدولية خلال الشهور القليلة الماضية وإنجاز اليوم تحقق بجهد جماعي وبرامج فنية وخبرات إكتسبها من الكوادر التحكيمية الوطنية بلجنة وإدارة الحكام ودعم اتحاد الكرة المستمر للمنظومة التحكيمية بالكامل.

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