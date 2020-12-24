عودة لابا لتمارين العين تحسم الجدل

المصدر: العين- طلحة عبدالله

حسمت عودة المهاجم التوغولى لابا كودجو، لتدريبات العين اليوم، الجدل بشأن غيابه الفترة الأخيرة بعد أن ربطته تقارير اخبارية بتلقيه عرضا من الأهلي المصري، ما أثار قلق جماهير الفريق البنفسجي على الرغم من تصريحات اللاعب وإدارة الفريق التي نفت ما يثار حول هذا الأمر و أكدت خضوعه للعلاج والراحة بعد تعرضه للإصابة في الأنكل.

واستقبل أنصار العين ظهور لابا في التدريبات وهو في كامل صحته وحماسه بسعادة بالغة وتناقلت الخبر خلال منصات التواصل الاجتماعي، وتعتبر عودة المهاجم المتميز بمثابة دعم قوي للعين حيث أن ينتظر أن يقود هجوم الفريق البنفسجي في المواجهة التي تجمعه بضيفه اتحاد كلباء يوم السبت المقبل على ملعب استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 11 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

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