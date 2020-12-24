داسيلفا: كلباء لا يهاب مواجهة أي فريق

المصدر: كلباء - محمد فضل

أكد خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء أن نمور كلباء لا تهاب مواجهة أي فريق بدوري الخليج العربي، لافتاً إلى أن العين، مستضيفه بعد غد السبت بملعب هزاع بن زايد ضمن الجولة 11 من مسابقة الدوري، يظل من الفرق الكبيرة في الدوري، وعلى الرغم من بدايته المتراجعة منذ انطلاقة الموسم، إلا أنه يبقى دائماً من الأندية المرشحة لحصد الألقاب، ويمتلك لاعبين مهرة، ويتمتعون بإمكانات عالية وواجب الحذر منه.

ووصف داسيلفا التدريبات الأخيرة لفريقه بالجيدة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيستعيد خدمات اللاعبين أحمد جشك، والإيطالي المقيم سانتيني وسيستمر غياب التوغولي بينال ملابا، بسبب إيقافه من قبل لجنة الانضباط لثلاث مباريات، منوهاً بأن افتقاد لاعب بحجم ملابا مؤثر في خط الهجوم، حيث دائماً ما يصنع اللاعب الفارق في الخط الأمامي ويسهم في صناعة وتسجيل الأهداف.

وقال المدرب: «ذاهبون للعين من أجل حصد النقاط، سعيد بصناعة اللاعبين للعديد من الفرص خلال المباريات الماضية، وأنا على ثقة تامة بتحويل هذه الفرص لأهداف»، مشيداً باللاعب الشاب أحمد عامر، والذي وصفه بالمهاري، ولديه القدرة على تسجيل الأهداف، وكذلك أشاد بالمهاجمين واندرسون وجونيور وخلقهما للفرص إلى جانب إحراز الأهداف.

نتيجة إيجابية

بدوره قال سلطان الزعابي ظهير كلباء: إن استعداداتهم كونهم لاعبين تبدو جيدة لمواجهة الزعيم، متوقعاً مباراة صعبة وأمام فريق كبير، وقال: نتطلع لتحقق نتيجة إيجابية تساعدنا في استرداد المركز الرابع، مؤكداً أن طموحه المستقبلي يتمثل في ارتداء ألوان «الأبيض».

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