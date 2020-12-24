النصر جاهز للتحدي والظفرة يعاني من الإصابات

المصدر: دبي - عدنان الغربي، أبوظبي - أحمد عيسى

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب النصر أن فريقه على أتم الاستعداد لمواجهة الظفرة ضمن منافسات الجولة 11 لدوري الخليج العربي بعد غد، مشيراً إلى أن صفوف العميد مكتملة، ووصف كرونو المباراة بالتحدي المعقد بالنظر إلى صعوبتها والأداء القوي الذي ظهر عليه الظفرة هذا الموسم.

وقال مدرب النصر: نخوض تحدياً جديداً، وأوقع مواجهة صعوبة كبيرة نظراً لقوة المنافس الذي يتميز بالتنظيم الجيد ولكن هدفنا واضح وهو تحقيق الفوز وكل اللاعبين على أتم الاستعداد والجهوزية.

وأضاف: كل الفرق التي لعبت ضد الظفرة واجهت صعوبات كبيرة ومن نجح في تحقيق الفوز لم يكن ذلك بسهولة.

ويحتل النصر المركز الثالث في دوري الخليج العربي بـ20 نقطة مقابل 15 نقطة للظفرة في المركز السابع.

وعلى الطرف الآخر شكا الصربي الكسندر فيليسوفيتش مدرب الظفرة من معاناة فريقه مع الإصابات قبل مواجهة النصر بعد غد السبت في الجولة 11 من دوري الخليج العربي، مشيراً إلى فقد جهود الرباعي مسعود سليمان، سلطان السويدي، عمران الجساسي، خالد الدرمكي، بسبب الإصابات مع غياب أحمد الحمادي نتيجة البطاقات التراكمية، ذاكراً أن غياب 5 عناصر مهمة عن التشكيلة أمر مزعج.

وقال الكسندر إن الغيابات تزيد من صعوبة مهمة فريقه لأن النصر، وحسب قوله، من المنافسين الأقوياء المرشحين للتتويج باللقب، وأضاف: النصر فريق متميز ويمتلك عناصر موهوبة في كل خطوطه وليس في الهجوم فقط كما يقول البعض، إضافة إلى أنه يمتلك مدرباً جيداً لذلك نحتاج إلى جهد كبير أمامه حتى نتمكن من الفوز عليه.

وأكد مدرب الظفرة تجاوز لاعبيه للخسارة التي تعرضوا لها قبل عدة أيام أمام الشارقة في ربع نهائي كأس رئيس الدولة برباعية، ذاكراً أن الخسارة لن تؤثر على مردود فريقه في لقاء السبت، وقال: بعد كل مباراة سواء انتصرنا فيها أو خسرنا نتيجتها أطالب اللاعبين بنسيان النتيجة والتركيز على القادم، وهذا ما فعلنا بعد مباراة الشارقة، حالياً نحن في قمة الجاهزية رغم أننا لم نمتلك وقتاً كافياً للتدريب بعد مباراة الكأس، لكن فريقي جاهز بدنياً ونفسياً للقاء وسنعمل بكل قوة للفوز بالنقاط الثلاث.

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