مؤتمر دبي الدولي يجمع كاسياس مع كرستيانو رونالدو

المصدر: وام

يشارك الحارس الإسباني الشهير إيكر كاسياس القائد السابق لنادي ريال مدريد ومنتخب اسبانيا في مؤتمر دبي الرياضي الدولي - عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية - الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس ويحمل عنوان "كرة القدم في القمة" وكذلك حفل توزيع جوائز "دبي جلوب سوكر" وذلك يوم 27 ديسمبر الجاري بفندق أرماني في "برج خليفة".

وهذه هي المشاركة الأولى لنجم حراس المرمى في العالم كاسياس في مؤتمر دبي الرياضي الدولي حيث يعد من الشخصيات التي تحمل سيرة ممتازة خلال فترة اللعب وبعد الاعتزال وهو يحظى باحترام وتقدير كبيرين من الوسط الرياضي الدولي بفضل مسيرته الكروية والانسانية الحافلة بالإنجازات على مستوى نادي ريال مدريد وبطولاته في الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا و كذلك مع منتخب اسبانيا حيث كان حارس المرمى الوحيد في العالم الذي يحمل كأس أمم أوروبا مرتين عامي 2008 و2012 وكأس العالم 2010 وهو أول حارس في العالم يحمل كأس أمم أوروبا وكاس العالم لكرة القدم على التوالي.

وتأتي مشاركة كاسياس كمتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي بالتزامن مع عودته إلى منظومة نادي ريال مدريد من البوابة الإدارية حيث أعلن النادي منذ يومين عن تعيينه نائبا للرئيس التنفيذي لمؤسسة ريال مدريد الخيرية وذلك بعد اعتزاله اللعب منذ شهر أغسطس الماضي عن عمر يناهز 39 عاما لأسباب طبيه.

ومشاركته في المؤتمر وفي حفل جوائز "دبي جلوب سوكر" تجمعه على منصة واحدة مع زميله السابق في ريال مدريد النجم كرستيانو رونالدو وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها الاثنان في مؤتمر رياضي كما تعد مشاركته فرصة للاعبين عموما وحراس المرمى خصوصا للتعرف على مسيرته ونهجه في الحياة الذي ساعده على تحقيق الإنجازات العالمية الكبيرة.

ويعد كاسياس أحد لاعبي كرة القدم القلائل الذين خاضوا أكثر من 1000 مباراة رسمية، كما أنه يحمل الرقم القياسي للحفاظ على شباكه نظيفة في دوري أبطال أوروبا وكذلك مع المنتخب الإسباني كما يمتلك سجلا مذهلا حيث بدأ مسيرته مع فرق الناشئين في ريال مدريد عام 1990 وظهرت نجوميته لأول مرة مع فريقه في عام 1999 وكان أول دخول له في سجلات الأرقام القياسية عندما أصبح أصغر حارس مرمى يلعب في نهائي دوري أبطال أوروبا وفاز باللقب بعمر 19 سنة.

واستمر كاسياس باللعب مع نادي ريال مدريد لمدة 16 موسما حيث شارك في 725 مباراة مع قميص النادي الملكي وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإسباني وكأس الملك مرتين وأربعة سوبركوبا دي إسبانا في إسبانيا كما فاز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرة واحدة وكأس الانتركونتيننتال مرتين وفي عام 2015 رحل كاسياس عن ريال مدريد بعد 25 عاما ووقع مع نادي بورتو البرتغالي وفي عام 2018 فاز بالدوري البرتغال الممتاز وجائزة سوبرتاكا كانديدو دي أوليفيرا.

وعلى الصعيد الدولي كان كاسياس قائدا للمنتخب الإسباني الذي فاز بكأس العالم 2010 وبطولة أوروبا 2008 و2012 واشتهر كاسياس في كأس العالم 2010 حيث أنه حافظ على رقم قياسي مشترك بخمس شباك نظيفة وفاز بجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم وفي بطولة أوروبا 2012 سجل الرقم القياسي للبطولة لأكبر عدد من الدقائق المتتالية "509" دون أن يستقبل شباكه أي هدف في المسابقة.

كما يمتلك كاسياس عددا من الأرقام القياسية الأخرى أيضا بما في ذلك أكثر ظهور في دوري أبطال أوروبا "177" والشباك النظيفة في دوري أبطال أوروبا "57" الشباك النظيفة الدولية "102" والشباك النظيفة في بطولة أوروبا "9".

وينظم مجلس دبي الرياضي المؤتمر وحفل جوائز دبي جلوب سوكر في منطقة "برج خليفة" وبشكل مباشر بحضور عدد من المعنيين بالرياضة عموما وكرة القدم خصوصا من داخل وخارج الدولة ومن ممثلي الأندية المرشحة المتنافسة على ألقاب الجائزة وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق ضوابط اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والبروتوكول الخاص بالمناسبة حيث سيكون الحدث الأول على الإطلاق الذي يتم تنظيمه بمشاركة وحضور نجوم كرة القدم العالميين وصناع القرار فيها.

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