الجزيرة يمدد عقد علي خصيف حتى 2023

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

مدد الجزيرة تعاقده مع علي خصيف حارس مرمى الفريق الاول لكرة القدم وقائد الفريق حتى 2023 في إطار سياسة النادي التي تستهدف المحافظة على جهود لاعبيه وإستقرار الفريق لعدة سنوات قادمة.

وكان النادي قد مدد مؤخرا لعقد لاعبه خليفة الحمادي حتى 2025 ليكون علي خصيف عميد حراس مرمى دورينا التمديد الثاني لفخر ابوظبي في الموسم الحالي.

ويتوقع ان يواصل الجزيرة خلال الفترة المقبلة الاعلان عن صفقات مماثلة خاصة مع إقتراب نهاية فترة تعاقد عدد من نجومه البارزين مثل علي مبخوت وعمر عبد الرحمن " عموري" إضافة إلى تميز كشوفات النادي بعدد من المواهب صغيرة السن ما يشجع النادي على تمديد عقودهم لضمان المزيد من الإستقرار وتامين مستقبل النادي.

وقال علي خصيف في معرض تعليقه على تمديد عقده "الجزيرة بيتي الثاني وعائلتي الكبيرة وسعادتي كبيرة جدا بتمديد بقائي لاعبا في صفوف الفريق إلى العام 2023".

وأضاف "لدينا تشكيلة رائعة ونبني فريقا قويا للمستقبل، وأنا سعيد لأنني سأستمر في أداء دوري مع الفريق في الفترة المقبلة، وبصفتي قائدا للفريق الأول فأنا فخور جدا بالأدوار الهامة والمؤثرة التي يقوم بها النادي تجاه المجتمع المحلي، وتحديدا خلال فترة جائحة كوفيد-19، ولا أستطيع أن أتخيل نفسي لاعبا لأي فريق آخر باستثناء الجزيرة".



من جهته قال علي يوسف الحمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة نادي الجزيرة "القائد علي خصيف لاعب لا غنى عنه في منظومة فريق الجزيرة، وقد كتب تاريخا رائعا مع النادي بعد أن كان عنصرا ثابتا في كل البطولات التي توج بها الفريق بداية من كأس الاتحاد الإماراتي في 2006 ونهاية بدوري الخليج العربي في 2016، وما زال العالم يتذكر أداءه الاستثنائي في كأس العالم للأندية 2017"



وقال مادس دافيدسين، المدير الرياضي في النادي "ما زال خصيف يقدم مستويات مميزة مع الفريق حيث حافظ على نظافة شباكه 4 مرات في بطولة الدوري هذا الموسم ، وبصفته أحد أفضل حراس المرمى في المنطقة، وقائدا للفريق الأول، في وقت يعد خصيف نموذج رائعاً للاعبين الناشئين و يتجسد ذلك بالتزامه بالتمارين ومسؤليته تجاه النادي.

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