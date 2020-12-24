رونالدو يتدرّب في دبي

المصدر: دبي-عدنان الغربي

استأنف كريستيانو رونالدو نجم الكرة العالمية وقائد منتخب البرتغال وهداف نادي يوفنتوس الإيطالي تدريباته في دبي، بعدما وصل أمس، لقضاء إجازة رأس السنة الميلادية والمشاركة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي وحضور حفل توزيع جوائز "دبي غلوب سوكر" الذي يقام الأحد المقبل بفندق أرماني في "برج خليفة"، حيث يتصدر "الدون" قائمة النجوم المرشحين للفوز بجائزة لاعب القرن.

ونشر رونالدو صورة على حسابه في الانستغرام، تجمعه مع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أثناء التدريب في مجمع ند الشبا الرياضي، معلقا: "من دواعي سروري أن أراك دائما أخي."

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعلاقة قوية مع دبي، حيث يزورها باستمرار لقضاء إجازته السنوية والاستمتاع بالدفء والأمن، كما سبق أن شارك في مناسبات عديدة في مؤتمر دبي الرياضي الدولي منذ نسخة عام 2011.

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