«فرسان دبي» يجدد عقد «بيليه»

المصدر: (دبي ـ إيهاب زهدي)

جدد شباب الأهلي، عقد محمد جمعة «بيليه»، لاعب الفريق الأول لمدة 3 سنوات، ضمن جهود إدارة شركة كرة القدم بالنادي، لتوفير الاستقرار للفريق، وللحفاظ على العناصر الأساسية القادرة على صناعة الفارق في المستقبل، وتوجه «بيليه» من خلال حسابه الشخصي في «انستغرام»، بالشكر إلى إدارة شباب الأهلي، على ثقتهم به بتجديد عقده، وتمنى أن يكون عند حسن الظن في الفترة المقبلة، وأن يوفق في خدمة الفريق.

فيما أشاد مهدي علي مدرب «فرسان دبي»، بلاعب الفريق «بيليه»، بعدما شهدت مباراة شباب الأهلي والإمارات أول من أمس، في الدور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، تفوقاً لافتاً للاعب، بتسجيله هدف فريقه الأول في مرمى فريق الإمارات بمهارة عالية، ومساهمته في صناعة الهدف الثاني الذي سجله زميله البرازيلي ايغور جيسوس، ليفوز «فرسان دبي» بهدفين نظيفين، ويصعدون إلى الدور قبل النهائي لبطولتهم المفضلة.

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