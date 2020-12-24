الجولة 11.. ترسم ملامح قائمة «الأبيض»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يتأهب الشارع الكروي لقائمة الأبيض الأولى في عهد المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك بعد عودته لتدريب منتخبنا الوطني مرة ثانية، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عنها بعد الجولة 11 لدوري الخليج العربي والتي ستنطلق غداً، وينتظر أن تضم القائمة حوالي 24 لاعباً وتمزج بين جيل اللاعبين الشباب الذي سبق ومنحهم المدرب فرصة اللعب في بداية التصفيات وعدد من أصحاب الخبرة، استعداداً للتجمع المحلي الذي سيقام بداية من 2 يناير المقبل في دبي، في إطار الاستعداد لاستكمال التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

وسيقوم أعضاء الجهاز الفني المعاون للمدرب مارفيك والذين وصلوا إلى البلاد أمس بمتابعة مباريات الجولة 11 للدوري، تمهيداً لاختيار اللاعبين الذين سينتظمون في المعسكر الداخلي المقبل، والتنسيق مع المدرب الذي غادر البلاد بعد توقيع التعاقد ومشاهدة مباراة الوصل مع الجزيرة بالجولة الأخيرة للدوري من أجل قضاء «الكريسماس» في موطنه هولندا والعودة مرة أخرى، تمهيداً لرفع القائمة للجنة المنتخبات لاعتمادها.

وفيما يتعلق بالدورة الدولية التي ستنظم خلال فترة التجمع المقبلة، لا تزال الجهود قائمة من أجل إقامتها، وفي حال لم يتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنها سوف يتم الاكتفاء بلعب مباراة ودية مع منتخب العراق وأخرى مع الكونغو يومي 9 و12 يناير المقبل، وتبذل الشركة المنظمة جهوداً كبيرة من أجل إتمام الاتفاقات مع منتخبات متميزة.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي حدد مواعيد المباريات المتبقية من الدور الثاني في التصفيات الآسيوية 2023، حيث يلاقي منتخبنا الوطني نظيره الماليزي يوم 25 مارس، ويحل ضيفاً على المنتخب الإندونيسي يوم 30 من الشهر نفسه، ثم يستضيف منتخبي تايلاند وفيتنام يومي 7 و15 يونيو 2021، وكانت مباريات التصفيات قد تأجلت بسبب تأثيرات جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19).

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