علي ربيع.. «ابن بطوطة» في ملاعب الإمارات

المصدر: دبا الحصن – محمد فضل

مثلما أن البقاء في القمة أصعب من الوصول إليها، فإن استمرارية العطاء والنجومية هي الجزء الأصعب في معادلة كرة القدم، ويعتبر المدافع المخضرم علي ربيع لاعب دبا الحصن الحالي، والذي سبق له اللعب لـ 8 أندية هي: الرمس والإمارات والوصل والشعب وعجمان والعروبة والحمرية وأخيراً دبا الحصن، مثالاً على ذلك، ويستحق عن جدارة لقب «ابن بطوطة» الكرة الإماراتية، والذي يقترب من عامه الأربعين في فبراير المقبل، حيث يعد واحداً من اللاعبين الذين احتفظوا بالشغف والعطاء بعقليته الانضباطية، وتجنبه كل ما يضر صحته ويؤثر على عطائه.

وحتى ما قبل انطلاقة الموسم الحالي فقد ظلت أسهم علي ربيع مرتفعة بعد دخول ناديي دبا الحصن والتعاون في صراع على ضمه ليظفر به الحصن ويبدأ ربيع مشواراً جديداً عنوانه.. العمر مجرد رقم.

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