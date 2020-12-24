رباعية لهجن العاصفة في تحديات الثنايا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حققت هجن العاصفة رباعية جديدة على أرضية ميدان المرموم وذلك من خلال مشاركتها في تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ مساء أمس، وأقيم السباق على 16 شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

وذهب المركز الأول في الشوط الأول لليذاع البكار المحليات للمضمر غياث الهلالي والذي قدم «الشاهينية» بشعار هجن العاصفة على الصدارة. وقاد المضمر المميز لهجن العاصفة «الشاهينية» لحسم صدارة البكار المهجنات في الشوط الثاني.

وكسب «شاهين» المملوك لهجن العاصفة صراع اليذاع الجعدان المحليات في الشوط الثالث وذلك تحت قيادة المضمر غياث الهلالي، أما الشوط الرابع لليذاع الجعدان المهجنات فقد كان بعنوان «شاهين» الذي قدمه المضمر غياث الهلالي على القمة.

وأقيمت في الفترة الصباحية، تحديات اليذاع لهجن أبناء القبائل وذلك من خلال عشرين شوطاً لمسافة 6 كيلومترات، وحسمت «رهو» بشعار محمد سهيل نخيره العفاري الصدارة في الشوط الأول لليذاع البكار المحليات، وكان ناموس الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات من نصيب «عرايف» المملوكة لسعيد غصّاب راعي الطيره العامري.

ووضع «متعب» لمحمد حمد كردوس العامري بصمته على الشوط الرابع لليذاع الجعدان المحليات، وأهدى «الطياري» مالكه عبدالله هضبان مبارك العامري الصدارة في الشوط الرابع لليذاع الجعدان المحليات.

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