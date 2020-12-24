النصر يعيد ترتيب أوراقه بـ «بطاقة العبور»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

نجح النصر في إعادة ترتيب أوراقه وتضميد جراحه بحجز بطاقة العبور إلى المربع الذهبي في مسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة بتخطيه عجمان بثنائية نظيفة مساء أول من أمس، ليطوي بذلك صفحة الخسارة من العين ويبدأ الاستعداد لمواجهة الظفرة بعد غد لحساب الجولة 11 لدوري الخليج العربي في أجواء إيجابية.

وأكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب العميد أن كأس صاحب السمو رئيس الدولة الهدف الكبير لفريقه في الموسم الحالي، وقال: خضنا مباراة قوية وصعبة وحققنا المطلوب بالتأهل إلى نصف النهائي وسنقاتل من أجل التتويج بالكأس الغالية لأنها هدفنا الكبير لنا في الموسم.

وأضاف: سنواجه فريقاً كبيراً في نصف النهائي وأمامنا الوقت الكافي لإعداد الفريق.

إراحة اللاعبين

وبشأن تواجد سيباستيان تيغالي على دكة الاحتياط للمرة الأولى، أوضح كرونو أنه سيعتمد هذا الإجراء في المستقبل من أجل إراحة اللاعبين من ضغوط المباريات بهدف ضخ دماء جديدة في الفريق.

من جانبه، أكد المصري أيمن الرمادي مدرب عجمان، أن فريقه قدم مباراة قوية أمام النصر وكان الأفضل لكنه خسر بهدفين قبلهما من أخطاء وصفها بالساذجة، مشيراً إلى أن البرتقالي تسيّد الشوط الأول قبل أن يبدأ الشوط الثاني بخطأ ويهدي من خلاله هدف التقدم للنصر، وقال: أضعنا فرصة مواصلة التحكم في المباراة بسبب الهدف المبكر في الشوط الثاني والذي جاء من خطأ غريب من لاعبينا، ما أثر على مستوى الفريق بشكل عام، وحتى عندما تمكنا من استعادة سيطرتنا على أحداث المباراة قدمنا هدية ثانية للنصر من خطأ بدائي.

وأضاف: أظهرنا مستوى جيداً أمام فريق لعب بـ6 لاعبين بين أجانب ومقيمين، ولكننا مطالبون أيضاً بتصحيح الأخطاء التي ارتكبناها بطريقة غريبة في الوقت الذي كنا فيه الأفضل من حيث السيطرة والاستحواذ.

وقال الرمادي إن الخروج من مسابقة الكأس «رب ضارة نافعة» من أجل التفرغ والتركيز على تحسين وضعية الفريق في مسابقة دوري الخليج العربي، موضحاً في الوقت نفسه أن عجمان كان يتطلع إلى بلوغ المربع الذهبي لأنه يستحق ذلك، خصوصاً أنه كان الأفضل في المباراة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز