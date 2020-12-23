شباب الأهلي يجدد عقد "بيليه" 3 سنوات

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

جدد شباب الأهلي، عقد محمد جمعة "بيليه"، لاعب الفريق الأول لمدة 3 سنوات، ضمن جهود إدارة شركة شباب الأهلي لكرة القدم، لتوفير الاستقرار للفريق، وللحفاظ على العناصر الأساسية القادرة على صناعة الفارق في المستقبل.

وتوجه "بيليه" من خلال حسابه الشخصي في "انستغرام"، بالشكر إلى إدارة شباب الأهلي، على ثقتهم به بتجديد عقده، وتمنى أن يكون عند حسن الظن في الفترة المقبلة، وأن يوفق في خدمة الفريق.

فيما أشاد مهدي علي مدرب شباب الأهلي، بلاعب الفريق "بيليه"، بعدما شهدت مباراة شباب الأهلي والإمارات أمس، في دور الثمانية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، تفوقا لافتا للاعب، بتسجيله هدف فريقه الأول في مرمى فريق الإمارات بمهارة عالية، ومساهمته في صناعة الهدف الثاني الذي سجله زميله البرازيلي ايغور جيسوس، ليفوز "فرسان دبي" بهدفين نظيفين، ويصعدوا إلى الدور قبل النهائي لبطولتهم المفضلة.

وقال مهدي: "(بيليه)، من اللاعبين المميزين، وقدم مباراة طيبة أمام الإمارات، وسجل هدفا جميلا، وساهم في صناعة الهدف الثاني، ولديه إمكانيات هائلة، وأتمنى له التوفيق، ونتمنى أيضاً عودة جميع اللاعبين المصابين قبل مباريات المقبلة، ليكونوا إضافة مهمة للفريق في استحقاقاته هذا الموسم، خاصة بعد الفوز المهم على الإمارات، والذي يساعد على لاستعادة الثقة، وإخراج اللاعبين من حالة الإحباط بعد خسارة الجولة العاشرة الماضية من الفجيرة".

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