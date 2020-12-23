هيلمان: نعمل ليصبح الوصل فريقا قويا

المصدر: دبي-علي شدهان

شدد البرازيلي اودير هيلمان مدرب فريق الوصل الأول لكرة القدم، على أنه يعمل بجد من اجل أن يصبح الوصل فريقا قويا خلال المباريات القادمة، كاشفا النقاب عن أن لديه الخطة لتحقيق ذلك، مشيرا إلى أن فريقه عازم على تحقيق الفوز في مباراته أمام مضيفه خورفكان الجمعة ضمن الجولة 11 لدوري الخليج العربي.

تطوير المستوى

وأضاف هيلمان قائلا: تدرينا بصورة جيدة، ونعمل على تطوير المستوى العام، ومعالجة السلبيات رغم قصر المدة الفاصلة بين مباراتنا أمام بني ياس في ربع نهائي الكأس، ومباراتنا مع خورفكان في الدوري الجمعة، لكن عملنا بجد، وهدفنا دائما الفوز، وهذا ما جئت من اجله إلى الوصل.

ضغط المباريات

ونوه هيلمان إلى أنه يحاول التأقلم مع ضغط المباريات التي يخوضها الوصل، مشيرا إلى أنه يعمل على معالجة السلبيات في أسرع وقت بعد خوض مباراتين صعبتين تحت قيادته في بطولتين مختلفتين، لافتا إلى أنه ما زال بحاجة الى المزيد من الوقت لمعرفة الوصل أكثر، والتعرف إلى إمكانيات لاعبيه بصورة أفضل من خلال التدريبات والمباريات.

تفاصيل صغيرة

وابدى هيلمان ارتياحه لمستوى تقبل الوصل لأسلوبه، مشيرا إلى أن فريقه يضم لاعبين جيدين، منوها إلى أن التفاصيل الصغيرة دائما ما تصنع الفارق في كرة القدم، معربا عن قناعته بأن فريقه قدم مستوى وصفه بـ "الجيد" أمام نظيره بني ياس في ربع نهائي بطولة الكأس، مشيرا إلى أن الوصل خسر المباراة بهدف وحيد جاء من كرة مرتدة وحيدة.

21 هدفا

ووصف هيلمان تلقي شباك الوصل 21 هدفا في 10 مباريات في الدوري العام، بـ "الصعب" على فريق بحجم الوصل، رافضا تحميل خط الدفاع مسؤولية ذلك، مشددا على أن التطوير والتحسين في المستوى العام، يتوجب أن يشمل جميع خطوط لعب الوصل، وليس خطا بعينه، متوقعا عودة لاعبيه المصابين، خصوصا المدافع الغاني جورج دووبنغ قريبا.

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