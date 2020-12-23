مدرب الفجيرة: أعرف طريقة لعب الوحدة جيداً وذاهبون للفوز

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

أشاد الصربي غوران مدرب الفجيرة، بالأجواء الإيجابية التي أعقبت تحقيق فريقه لنتيجة الانتصار على شباب الأهلي والتي انعكست على أدائهم في التدريبات التي سبقت مباراة الوحدة والمقامة بعد غدٍ بملعب آل نهيان في العاصمة أبوظبي. وامتدح غوران لاعبيه، مؤكداً أنهم تمكنوا من تطبيق خطته على أكمل وجه ولعبنا بطريقتين مختلفتين أمام فرسان دبي وتكللت جهودنا بالنجاح.

وأشار مدرب الذئاب إلى أنه عكف خلال الأيام الماضية على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون وذلك فيما يتعلق بخط الدفاع، ويجب علينا الاستمرار في تحقيق النتائج الإيجابية والعودة من أبوظبي بالعلامة الكاملة التي تسعد الجماهير.

كما وصف غوران مضيفه الوحدة بالفريق الكبير والمميز لكنهم افتقدوا لمباريات عدة هداف الفريق ماتافاز، ونحن من جانبنا نعرف طريقة لعبهم جيداً، مؤكداً اكتمال صفوف فريقه بعد عودة الغائبين على رأسهم رولي من الإيقاف إلى جانب البرازيلي أوليفيرا وحمدان ناصر، إلى جانب عودة بلال يوسف من الإصابة التي غيّبته لفترة ليست بالقصيرة، لكنه لن يكون متواجداً معنا ضمن تشكيلة الجمعة المتوجهة إلى أبوظبي

بدوره، عبّر محترف الفجيرة رولي نوناتو عن سعادته بالعودة من جديد لتشكيلة الفريق بعد ابتعاده عن الذئاب خلال مباراتين سابقتين بسبب الإيقاف، وقال: لم أكن سعيداً بالتأكيد للغياب وأتمنى أن أعوض الفريق فترة غيابي السابقة، وتابع: يجب علينا الاستمرارية في الأداء وتقديم مزيد من العطاء أمام العنابي واللعب بأسلوب الضغط وتنويع المرتدات الذي كان عليه اللاعبون أمام شباب الأهلي، وأشار في ختام حديثه إلى أنهم يحترمون الوحدة لكنهم عازمون على حرمانهم من النقاط وسيكون شعارنا الحصول على العلامة الكاملة.

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