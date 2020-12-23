زاناردي: شخصية خورفكان تحضر أمام الوصل

المصدر: خورفكان – محمد فضل

أكد البرازيلي كايو زاناردي، مدرب خورفكان، أن مباراة الجمعة أمام الوصل ضمن الجولة 11 من دوري الخليج العربي لا تعتبر مباراة مدربين فقط، في إشارة لعمله ومواطنه هيلمان مدرب الإمبراطور سوياً في نادي واحد بالدوري البرازيلي.

وقال: «المباراة تعتبر مواجهة في الدوري بين الفريقين، وهي مهمة جداً لفريقي بعد الفوز الأخير على عجمان، خصوصاً وأن هذا الانتصار منحنا ثقة كبيرة وعلينا الاستمرار في الطريق نفسه، وأعتقد شخصية خورفكان في الملعب ستظهر أمام الوصل».

وأضاف: «قمنا بعمل جيد خلال الأيام التي أعقبت مباراتنا الأخيرة، واللاعبون أظهروا حماساً وجدية ورغبة بالطبع في الفوز، لا نتوقع مهمة سهلة، الوصل فريق كبير ويملك لاعبين جيدين وعلينا أن نكون في كامل تركيزنا وأن نحاول فرض أسلوبنا على المنافس منذ البداية حتى نتمكن من الوصول للمرمى والشباك.

وذكر كايو أنه لا يفكر في لاعبي الفريق المنافس ويركز دائماً على لاعبيه فريقه وأوضح: «ليما كابتن الإمبراطور، لاعب كبير، لكنني أفكر في فريقي، من يلعب في الوصل ومن يغيب، هذا الأمر لا يشغلني».

عمل ونتائج

ومن جهته قال هداف فريق خورفكان رامون لوبيز، إن الفريق حقق نتيجة جيدة في الجولة الأخيرة لكنها ليست كافية، وهو مازال بحاجة إلى المزيد من العمل والنتائج الجيدة، وأوضح: «نشعر بأننا في وضع جيد ومعنويات عالية بطبيعة الحال، ونتطلع إلى الفوز على الوصل، كل لاعب في الفريق تدرب جيداً واستعد للمواجهة الكبيرة التي نستهدف فيها الانتصار الثالث في المسابقة، خورفكان لا تنقصه الروح ولا الرغبة في القتال من أجل تحسين وضعه في ترتيب فرق الدوري».

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