الوصلاوي العبدولي مدربا مساعدا في شباب الأهلي

المصدر: دبي- علي شدهان

وقع الوطني حسن العبدولي المدرب الوصلاوي المعروف، اليوم الأربعاء، عقدا مع نادي شباب الأهلي، يكون بموجبه مدربا مساعدا للوطني مهدي علي مدرب (فرسان دبي) لكرة القدم.

علاقة قوية

ويرتبط العبدولي بعلاقة قوية مع زميله مهدي علي، حيث عملا سويا مع مختلف المنتخبات الوطنية في فترات سابقة.

مع ربيع

وقبل التحاقه بالجهاز الفني لفريق شباب الأهلي، عمل العبدولي مدربا مساعدا مع الوطني سالم ربيع المدرب السابق لفريق الوصل الأول قبل إسناد المهمة البرازيلي اودير هيلمان.

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