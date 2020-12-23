النصر وشباب الأهلي إلى نصف نهائي الكأس

المصدر: دبي - عدنان الغربي، وإيهاب زهدي

أكمل النصر عقد المربع الذهبي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما عبر عجمان بتغلبه عليه بثنائية نظيفة في المباراة، التي جمعتهما ضمن منافسات ربع النهائي على استاد آل مكتوم، مساء أمس.

ولحق «العميد» بشباب الأهلي وبني ياس والشارقة، ليضرب موعداً بلقاء نهائي مبكر أمام الأخير في نصف النهائي، سجل للنصر ضياء سبع (ق47)، وعزز البديل سيباستيان تيغالي تقدم العميد (ق88).

وكان شباب الأهلي تأهل أمس أيضاً للقاء بني ياس في نصف النهائي، بعد فوزه بالنتيجة ذاتها بهدفين نظيفين على الإمارات، على ملعب استاد راشد. وسجل هدفي شباب الأهلي كل من محمد جمعة «بيليه» وإيغور جيسوس في الدقيقتين 42 و76.

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