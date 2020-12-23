9 أهداف للشارقة تزور شباك الظفرة في 180 دقيقة

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

نجح الشارقة في فك الشفرة الدفاعية التي يتميز بها الظفرة خلال مباراتي كأس رئيس الدولة والدوري، عندما أودع في شباكه خلال 180 دقيقة مجموع زمن المباراتين الرسمي 9 أهداف مع محافظته على نظافة شباكه، في أكبر محصلة من الأهداف للشارقة بنادٍ واحد خلال الموسم، كما أنهما أكبر خسارتين تعرض لهما الظفرة في هذا الموسم.

وكان الشارقة قد حقق الفوز الأول بملعبه على فارس الظفرة الشهر الماضي في الجولة الرابعة من الدوري بخمسة أهداف نظيفة، وأتبعه بفوز بأربعة أهداف في لقاء الفريقين أول من أمس لحساب ربع نهائي كأس رئيس الدولة، والذي قاد الفريق إلى مرحلة نصف النهائي في البطولة الغالية التي يسعى للتتويج بلقب نسختها الحالية.

جاءت الأهداف التسعة للشارقة بواسطة الثلاثي البرازيلي إيغور كورنادو 4 أهداف، ويلتون سواريز 4 أهداف، وكايو هدف، فيما كان ويلتون صاحب هاتريك في مباراة الدوري محققاً أول هاتريك في الموسم الحالي.

استقبال

على الرغم من الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الظفرة أول من أمس في نصف نهائي الكأس الذي غادره الفريق من مرحلة دور الثمانية بعد موسمين متتاليين وصل فيهما للنهائي، إلا أن الصربي الكسندر فيلسيوفيتش مدرب الفريق علق الإخفاق على سوء الحظ الذي لازم لاعبيه، موضحاً أن استقبال هدف مبكر كان حظاً سيئاً بجانب عدم التوفيق في الفرص، التي أتيحت لهم قبل إن يحرز المنافس الهدف الثاني، مؤكداً أن الشارقة أحرز أهدافاً سهلة.

أما عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة، فقد أظهر احترامه للظفرة رغم نجاحه في الفوز عليه برباعية، واصفاً المباراة بأنها كانت «صعبة»، وأنهم كانوا يدركون ذلك قبل الدخول لأرضية الملعب.

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