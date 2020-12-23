أبو ناموس نجم الأسبوع بـ «لدغة» الإمبراطور والملك

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

خطف الفلسطيني أحمد شحدة أبو ناموس مهاجم بني ياس الأنظار للأسبوع الثاني على التوالي بعدما قاد السماوي للتأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة على حساب الوصل، مساء أول من أمس، ليلدغ «الإمبراطور» في الوقت القاتل ويقصيه من المسابقة، وليواصل بني ياس السير بخطى ثابتة في كل البطولات هذا الموسم، علماً بأن الفريق استطاع تأكيد تفوقه على الوصل للمرة الثانية هذا الموسم بعد الفوز في افتتاح الدوري برباعية.

وأكد أبو ناموس بتألقه، أنه البديل الأفضل والأنجح الموسم الحالي بعد أن كرر السيناريو نفسه في مباراة الشارقة في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، وقيادة كذلك لفريقه في مباراة العروبة في دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة بتسجيله هدفين.

ومن المفارقات أن أبو ناموس ورغم تألقه إلا أنه لعب مع بني ياس هذا الموسم 12 مباراة في البطولات المحلية الثلاث، 9 في دوري الخليج العربي، واثنتان في كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وواحدة في كأس الخليج العربي، كبديل في كل المباريات ولم يشارك أساسياً في أي لقاء على الإطلاق ليستحق لقب البديل الذهبي والورقة الرابحة لإيسايلا مدرب بني ياس.

وبلغ إجمالي عدد الدقائق التي لعبها هداف دوري 21 سنة الموسم قبل الماضي، 143 دقيقة في الدوري الموسم الحالي بمعدل يصل إلى 16 دقيقة في المباراة الوحدة، ونجح في تسجيل هدفين، إضافة إلى 3 أهداف في مسابقة الكأس.

نتائج

من جهته، أكد الروماني دانييل إيسايلا المدير الفني لفريق الكرة ببني ياس، أن الفريق نجح في تحقيق نتائج إيجابية في البطولات الثلاث الدوري والكأس وكأس الخليج العربي، ومن الجيد التواجد في صلب المنافسة على كل البطولات، إلا أن الوقت لا يزال مبكراً للحديث عن الألقاب، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن بني ياس حقق الأهم من مباراة الوصل بالفوز والتأهل للدور التالي.

وأوضح أن الوصل شكل صعوبات كبيرة لفريق بني ياس على مدار شوطي اللقاء، وطبيعي أن تسنح لهم بعض الفرص ولكن لاعبي السماوي نجحوا في التعامل مع مجريات اللقاء، وتألق فهد الظنحاني في التصدي لأكثر من كرة، وسنحت لبني ياس كذلك العديد من الفرص، وسجل أبو ناموس في وقت جيد قبل نهاية المباراة.

وأضاف أن الاحتفال بالفوز أمر طبيعي ولكن يجب ألا يأخذ وقتاً طويلاً خصوصاً في ظل ضغط المباريات، حيث سنخوض مواجهة مهمة أمام شباب الأهلي بعد أيام قليلة في الدوري.

من جهة ثانية وصف البرازيلي أودير هيلمان المدير الفني لفريق الوصل نتيجة المباراة بـ«غير العادلة» عطفاً على مجريات اللقاء، مشيراً إلى أن الوصل قدم أداء جيداً، خصوصاً في الشوط الأول من المباراة وسنحت له العديد من الفرص للتسجيل ولكنه لم يستغلها.

وقال: الوصل لم يكن يستحق الخسارة ولكن هذه هي مباريات الكؤوس، وهدف بني ياس جاء في وقت صعب للغاية ومن هجمة مرتدة بالسيناريو نفسه الذي حدث في مباراتنا السابقة أمام الجزيرة وهو ما يجب تصحيحه والعمل عليه خلال الفترة المقبلة.

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