ثلاثي الوسط يغيب عن حتا

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

يستمر مسلسل الغيابات في فريق حتا، حيث يفتقد «الإعصار» في الجولة 11 لدوري الخليج العربي أمام الشارقة، جهود ثلاثي الوسط عبد الله عبد القادر ووليان فارياس ولاحج صالح، بينما سيستعيد خدمات عمر سعيد وراشد سالم وعبد الله كاظم، إضافة إلى الثنائي حمد المرزوقي وخلف الحوسني، اللذين غابا عن المواجهة الأخيرة أمام الظفرة.

ويواصل فريق حتا تحضيراته على ملعبه، استعداداً لمواجهة بعد غد، أمام ضيفه حامل اللقب الشارقة، ويسعى «الإعصار» إلى وضع حد لهزائمه، والخروج بنتيجة إيجابية، رغم صعوبة المهمة أمام المتصدر، حيث يأمل جماهير حتا، ظهور ردة فعل قوية من الفريق، بعد تحسن مستواه نسبياً، في ظل القيادة الفنية الجديدة للمدرب الصربي فلاديمير، الذي يحاول معالجة الأخطاء، وإنهاء العقم الهجومي، بعد إحراز 4 أهداف فقط في الجولات العشر الماضية.

ولم يظهر أجانب حتا بالمستوى المطلوب في البطولة، حيث جاءت أهداف الفريق الأربعة بالمناصفة بين اللاعبين المواطنين والمحترفين الأجانب، ولم ينجح المهاجم الزامبي موابي موسوندا في تسجيل سوى هدف واحد فقط.

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