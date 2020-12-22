النصر يعبر عجمان بثنائية ويضرب موعداً مع الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي-عدنان الغربي تصوير سالم خميس

انتزع النصر بطاقة العبور إلى المربع الذهبي لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم على حساب عجمان عندما تغلب عليه بثنائية نظيفة في المباراة، التي جمعتهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي للمسابقة الأغلى على استاد آل مكتوم، مساء اليوم، ليضرب بذلك موعدا مع الشارقة في الدور المقبل.

جاءت المباراة متوسطة في الشوط الأول وقليلة الفرص من الطرفين، حيث انحصر اللعب في منطقة الوسط وافتقدت التمريرات إلى الدقة في الهجوم وإلى التركيز، وأوجد عجمان الذي لعب بشكل منظم، أخطر هجمة في الدقيقة 33 بواسطة الغاني ويليام أوسو لكنه لم يحسن استغلالها و سدد فوق المرمى، فيما انتظر النصر الدقائق الأخيرة من الشوط الأول ليهدد عجمان ببعض الهجمات، التي ضاعت من أقدام ضياء سبع وبراندلي كواس.

دخل النصر الشوط الثاني بسيناريو مختلف ونجح في افتتاح التسجيل في وقت مبكر عن طريق ضياء سبع (ق47)، وعزز البديل سيباستيان تيغالي تقدم العميد (ق88).

وشهدت المباراة حالتي طرد الأولى لمحمود خميس في صفوف النصر (ق67) والثانية لمحمد إسماعيل لاعب عجمان (ق82).

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