شباب الأهلي يتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي تصوير سالم خميس

تأهل شباب الأهلي إلى لقاء بني ياس في الدور قبل النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، بعد فوزه بهدفين نظيفين على ضيفه فريق الإمارات، مساء اليوم، في مباراتهما على ملعب استاد راشد، ضمن دور الثمانية للبطولة.

وسجل هدفي شباب الأهلي كل من محمد جمعة «بيليه»، وإيغور جيسوس في الدقيقتين 42 و76.

غابت الخطورة على المرميين تماماً في الدقائق الأولى من المباراة، في ظل الحذر الزائد في الأداء.

واستغل محمد جمعة «بيليه»، مهارته الفردية بالمرور من مدافع الإمارات، وتسديد كرة قوية ومفاجئة للحارس علي صقر بالدقيقة 42، ليذهب «فرسان دبي» إلى الاستراحة بين الشوطين، متقدمين بهدف وحيد.

وألغى حكم المباراة هدفاً سجله حسن أمين لاعب الإمارات في الدقيقة 55، وتأكد من صحة قراره بالعودة إلى تقنية الفيديو، واستغرق الأمر أكثر من 4 دقائق لاتخاذ القرار النهائي.

وأخطأ حارس ومدافع الإمارات في كرة مشتركة، لتصل الكرة إلى إيغور جيسوس، ليضعها في المرمى الخالي في الدقيقة 76، ولينهي المباراة لمصلحة شباب الأهلي بهدفين نظيفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز