الكتبي: هدف البطائح «اللعب مع الكبار»

المصدر: البطائح – محمد فضل

أكد حمد سالم الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح متصدر ترتيب دوري الهواة، أن طموحات فريقه كبيرة وليس لها حدود هذا الموسم والذي نسعى فيه إلى تحقيق حلم الصعود إلى دوري الخليج العربي حيث اللعب مع الكبار، مع كامل احترامنا للأندية التي تتواجد بدوري الدرجة الأولى على الرغم من حداثة فريقه في المسابقة.

وأشار الكتبي، إلى أن فريق البطائح والذي يعد من أحدث فرق الهواة متصدر المسابقة حالياً أثبت لاعبوه كفاءة وانضباطاً عالياً شأنه شأن بقية فرق النادي، موجهاً الشكر لعبيد سعيد الطنيجي رئيس اللجنة الرياضية للجهود الكبيرة التي تقوم بها لجنته وذلك فيما يتعلق بإدارة الفرق الرياضية بالنادي حيث أصبح التميز عنوان كافة مختلف الفرق.

كما عبر الكتبي عن ثقتهم الكبيرة في لاعبي الفريق الأول من مواطنين وأجانب وفي الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي نور الدين العبيدي وذلك من خلال تألق الفريق الحالي في دوري الهواة رغم حداثة تكوينه وانضمامه لمسابقة دوري الدرجة الأولى خلال الموسم الكروي الماضي معرباً عن أمله في تسيير الأمور على ذات النهج وأن يكون اللاعبون في أتم درجات الجاهزية لكل مباراة إلى جانب التزامهم بالتدريبات والتمارين.

وفيما يتعلق بالضغط الكبير على ملعب البطائح والذي يخوض عليه فريق الذيد ايضاً مبارياته في الدوري، قال: في البطائح نرحب بكافة فرق الإمارة في النادي ومنذ اليوم الأول فتحنا ملاعب وصالة النادي للجميع، ونقوم بتطبيق بروتوكول اتحاد الكرة وذلك فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية. يذكر أن البطائح يتربع على صدارة دوري الهواة برصيد 12 نقطة من خمس مباريات بعد أن حقق الفوز في 4 جولات مع خسارة وحيدة أمام الإمارات الوصيف.

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