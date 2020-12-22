الشارقة وبني ياس إلى المربع الذهبي للكأس الغالية

المصدر: أبوظبي - محمد صادق وأحمد عيسى

تأهل الشارقة وبني ياس أمس إلى المربع الذهبي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، وتغلب الشارقة على مضيفه الظفرة 4 ـ 0، في دور الثمانية باستاد حمدان بن زايد، وسجل الأهداف الثلاثي البرازيلي ويلتون سواريز ( ق2)، وإيغور كورنادو، هدفين في الدقيقتين 58 و(90 + 1) وكايو (ق 88)، ويلتقي الشارقة في المربع الذهبي مع الفائز من مباراة النصر وعجمان المقررة اليوم.

وواصل أحمد شحدة أبو ناموس تألقه مع بني ياس وقاده للفوزعلى الوصل 1 - 0، ليمنح «السماوي» بطاقة التأهل، وسجل أبو ناموس الهدف بعد دخوله في الشوط الثاني من مباراة الفريقين أمس باستاد الشامخة، بدور الثمانية، ليقود الفريق للفوز للمباراة الثانية على التوالي، وكان سجل هدفاً في مرمى الشارقة في الدوري.

وشهدت مباراة بني ياس والوصل طرد فابيو ليما في الوقت المحتسب بدل الضائع، ويلعب « السماوي» في الدور التالي مع الفائز من مباراة شباب الأهلي والإمارات.

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